Macarrão com mais proteína vale a pena?

Já o Macarrão Veggie Protein, da Renata, contém glúten, pois é feito de sêmola de trigo com proteína de ervilha. Ele se assemelha aos outros no teor de carboidratos (24 g por 100 g de macarrão), mas tem a maior quantidade de proteína (10 g por 100 g).

No entanto, parte dessas proteínas vem do glúten do trigo, que tem biodisponibilidade inferior à proteína da ervilha. Pelas informações do rótulo, não é possível saber o quanto de cada tipo de proteína tem no produto.

Vale a pena trocar?

Se você precisa evitar o glúten, as versões sem glúten podem ser uma opção, mas se o objetivo for aumentar a ingestão de proteínas para mais saciedade e construção muscular, será necessário caprichar na receita do molho — ou nas almôndegas. Porque, para obter na refeição uma quantidade de proteína relevante só com o macarrão, a quantidade de carboidratos e calorias será muito maior.