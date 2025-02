Cafés fake enganam o consumidor que procura por preços baixos

Outro produto que virou assunto nos últimos dias foi o da marca Oficial do Brasil, que traz na embalagem a denominação de venda: "pó para preparo de bebida à base de café" — uma classificação que sequer está regulamentada. Ao avaliar a lista de ingredientes, vemos que o pó é composto por café e polpa de café torrado e moído, e aqui surge outro problema: o ingrediente "polpa de café" não é aprovado, sendo as suas especificações desconhecidas.

Em contato com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), esclareci que a polpa de café é um um resíduo do processo de fabricação. Como característica inerente desse processo, a polpa acaba misturada à casca do fruto. A casca, porém, é considerada uma impureza, assim como paus e outros detritos do cafeeiro, que não devem ultrapassar 1% da composição do pó de café de verdade. Como esse ingrediente não é regulamentado, não sabemos a quantidade de impurezas que ele contém.

Infelizmente não estamos falando de um caso isolado. Há, ainda, o produto Melissa. Esse, além de ter um nome similar à conhecida marca de cafés, copia descaradamente a arte da sua embalagem.

A situação é agravada pelo destaque da palavra "tradicional" no rótulo, induzindo o consumidor a pensar que trata-se daquele café familiar. No entanto, o produto é uma imitação que mistura café com polpa e aromatizante sintético, sob a estranha denominação (também não regulamentada) "pó para preparo de bebida sabor café tradicional".

Ao contrário de outros produtos que são versões mais baratas dos originais — como os compostos lácteos, que não são leites, ou os óleos compostos, que misturam azeite com óleos e não são tecnicamente azeites —, os chamados "cafés fake" não pertencem a uma categoria regulamentada. Por isso, geram desconfiança e potenciais prejuízos ao consumidor.

Quando encontrar um café muito barato, desconfie e redobre a atenção ao rótulo. Esses produtos podem não ser exatamente um café, ou conter ingredientes inferiores na formulação. Chamar milho e cevada de café é tão absurdo quanto chamar vidro de diamante.