Qual é o real impacto da microbiota intestinal na obesidade?

A dominância de gêneros como Prevotella está mais relacionada à perda efetiva de peso, já a dominância de Bacteroides está relacionada ao ganho de peso ou a dificuldade de emagrecer mesmo em intervenções clínicas como dieta e exercício.

Um perfil de microbioma intestinal pró-inflamatório impulsiona o que chamamos de endotoxemia metabólica, ou seja, liberação de toxinas 'fabricadas' no nosso próprio organismo (por moradores dele, afinal somos hospedeiros) que nos intoxicam.

Essa dinâmica entre excesso de toxina liberada e aumento de pipopolisacarideos (LPS) por exemplo, é responsável pela redução do gasto energético do metabolismo, algo relacionado com a obesidade e dificuldade na perda de peso mesmo em pessoas que fazem dietas.

Existe uma relação bidirecional entre a produção e ativação dos níveis hormonais de grelina, insulina e leptina, por exemplo —responsáveis pela saciedade, fome e controle glicêmico.

Já uma disbiose, hiperpermeabilidade ou outras condições intestinais afetam como o metabolismo energético pode se comportar, interferindo na composição corporal (aumento da gordura corporal e inflamação de baixo grau).

Atualmente, estratégias de alimentação e modulação intestinal focadas na redução de peso têm se mostrado mais eficazes na manutenção do peso perdido, em comparação a dietas e abordagens que visam exclusivamente a perda de peso.