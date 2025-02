Probiótico não é brincadeira: entenda riscos do uso sem orientação

Com a crescente busca pelo entendimento da saúde intestinal e suas correlações com nossa saúde, houve um grande "boom" no consumo de probióticos e na prescrição de suplementos desse tipo. Mas é preciso ter atenção!

Probióticos são micro-organismos e a sua administração em quantidades, variedade e frequência deve ser minuciosamente controlada. Porém, não é o que vemos.

A cada desconforto intestinal, um probiótico é indicado. A cada exame de microbiota intestinal feito, uma lista de probióticos é então indicada. No entanto, os 'pools de probióticos' amplamente manipulados e geralmente indicados por quem não é especialista no assunto podem estar associados a uma piora no quadro clínico do paciente.