Pistache está na moda e é saudável: faça uma fudge funcional com a semente

Pistache foi um dos "hypes" da gastronomia em 2024 e parece que vai continuar em alta este ano.

A semente oleaginosa de saber incrível traz vários benefícios à saúde: tem fibras que melhoram o funcionamento do intestino, proteínas, gorduras boas para o coração e compostos antioxidantes.

Nesta receita, as propriedades funcionais do pistache se unem às do cacau, que também é fonte de compostos antioxidantes e biotivos que minimizam o envelhecimento precoce e reduzem o risco de doenças cardiovasculares.