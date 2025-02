Tortilha de aipim: receita com 1 ingrediente e ótima para o pré-treino

Aguarde cozinhar, ela naturalmente vai se soltar do fundo da frigideira. Vire e asse do outro lado.

Você pode assar várias e guardar na geladeira ou congelar, para ir usando durante a semana.

Dá até para aquecer depois usando diretamente a boca do fogão, dando uma leve tostadinha —a massa se abre como um balão.

Se quiser, use um pouco de sal na massa, mas não é necessário, ainda mais se você for usar para recheios doces —fica uma delícia com banana e canela.