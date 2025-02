Proteína de grilo e de 'Cannabis': veja benefícios de suplementos incomuns

Proteína de cânhamo (Hemp protein)

Derivado da planta Cannabis sativa, o cânhamo é consumido na forma de farinha proteica.Também é chamado de Hemp protein o suplemento não contém THC (ativo com potencial psicotrópico) e fornece todos os aminoácidos essenciais, possui melhor digestibilidade do que outras proteínas vegetais (como ervilha e arroz) e contém ômega 3, ferro e magnésio. Apesar dos benefícios, a comercialização no Brasil ainda é limitada —apenas online e via importação. Infelizmente.

Proteína de grilo (cricket protein)

Produzida a partir de grilos desidratados e moídos, essa proteína é altamente biodisponível e contém todos os aminoácidos essenciais, além de ser rica em ferro e vitamina B12. Uma curiosidade é que ela contém quitina (presente no exoesqueleto do inseto), um polissacarídeo que atua como fibra insolúvel, contribuindo para a saúde intestinal e a imunomodulação. Só vemos vantagens.

Peptídeos de colágeno de peixe

Diferentemente dos colágenos de fonte bovina, o de peixe tem melhor absorção e é uma alternativa eficaz para suplementação proteica. Seu consumo pode auxiliar na saúde das articulações, pele e intestino.