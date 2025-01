Dez mitos sobre a menopausa para você esquecer em 2025

A menopausa pode alterar a distribuição de gordura corporal, levando a um aumento na gordura abdominal, mas o ganho de peso não é diretamente causado pela menopausa, e sim por fatores como envelhecimento, redução do metabolismo basal e menor atividade física.

Segundo um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, as mulheres ganham, em média, 0,5 kg por ano após os 50 anos, mas isso está mais relacionado ao envelhecimento do que à menopausa em si.

Recomendação: Manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios regularmente pode prevenir esse ganho. O ideal é adotar uma dieta mediterrânea (muitos vegetais, frutas, proteínas magras, gorduras saudáveis como azeite).

3. A libido desaparece na menopausa

A queda de estrogênio pode afetar a lubrificação vaginal e o desejo sexual, mas não significa que a libido desaparece. Um estudo publicado na Menopause Journal mostrou que cerca de 50% das mulheres na pós-menopausa mantêm uma vida sexual ativa e satisfatória, especialmente quando há abertura para conversar sobre o tema e buscar soluções, como terapia hormonal ou uso de hidratantes vaginais.

Recomendação: Diálogo aberto com o parceiro e acompanhamento médico adequado podem ajudar muito. Há também tratamentos para a região íntima, como laser vaginal.