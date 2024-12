Por que coletes de peso estão conquistando mulheres de meia-idade nos EUA?

O que dia a ciência diz?

Pesquisas recentes apoiam os benefícios mencionados:

Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity mostrou que mulheres pós-menopáusicas que usaram coletes de peso durante caminhadas tiveram um aumento significativo na densidade óssea do quadril após 12 meses.

Um artigo na Medicine & Science in Sports & Exercise destacou que treinos regulares com coletes de peso aumentaram a força muscular e a resistência cardiovascular em adultos acima de 50 anos.

Além disso, o especialista Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, destacou em seu podcast como o uso de pesos corporais pode até estimular a produção de hormônios ligados à força e vitalidade, como a testosterona, em níveis adequados para mulheres.

Será que é para você?

Segundo o ortopedista Fernando Furlan, médico ortopedista do corpo clínico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, recomenda cuidado.