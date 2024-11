Adriane Galisteu diz que falta libido na menopausa; o que pode ajudar?

"É claro que falta libido." A frase de Adriane Galisteu sobre a menopausa e a falta de libido, dita por ela em conversa com seus seguidores no Instagram recentemente, reflete a experiência de muitas mulheres nessa fase da vida. Durante a menopausa, a redução de hormônios como estrogênio e testosterona pode provocar uma queda no desejo sexual, além de outras mudanças físicas e emocionais. No entanto, isso não significa o fim de uma vida sexual satisfatória. Com as estratégias certas, é possível resgatar a libido e até descobrir novas formas de prazer.

Por que a libido pode diminuir na menopausa?

A queda hormonal típica da menopausa afeta diretamente a saúde sexual. O estrogênio em níveis mais baixos provoca secura vaginal e reduz a elasticidade dos tecidos íntimos, dificultando a excitação. Já a testosterona, apesar de menos falada, é um hormônio essencial para o desejo sexual feminino e também diminui nesse período.

Além disso, fatores emocionais e de estilo de vida têm um impacto significativo. Sintomas como insônia, irritabilidade e ondas de calor podem afetar a disposição. Mudanças no corpo e o estigma social em torno do envelhecimento também podem reduzir a autoestima, o que reflete na libido. Ou seja, é uma espécie de tempestade perfeita para acabar com o desejo de qualquer um, não é mesmo?