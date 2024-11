Como hábitos de quem mora nas 'blue zones' podem ajudar na menopausa

4. Gerenciamento do estresse

Populações das "blue zones" praticam técnicas que ajudam a relaxar, como momentos de oração, meditação, e descansos regulares. Mulheres na menopausa podem se beneficiar de práticas como mindfulness, respiração profunda e pausas no dia para descontrair. Esses hábitos contribuem para a regulação dos níveis hormonais e a melhora do humor. Uma pesquisa publicada na Science Direct mostrou que práticas regulares de relaxamento reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

5. Alimentação consciente e moderação

Um dos segredos das "blue zones" é a regra do "80%". Em Okinawa, por exemplo, as pessoas param de comer quando estão 80% satisfeitas. Essa prática pode ajudar mulheres na menopausa a evitar o ganho de peso e a melhorar a digestão, promovendo uma relação mais saudável com a comida.

6. Apoio social e sentido de comunidade

As conexões sociais são fundamentais nas "blue zones". Redes de apoio, como grupos de amigas e familiares, ajudam a fortalecer laços emocionais e oferecem suporte em momentos de desafio. Para mulheres na menopausa, cultivar essas relações pode fazer toda a diferença para que a gente não se sinta sozinha. Afinal, somos milhões passando pela mesma fase.