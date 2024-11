Barriga da menopausa: por que ela traz risco para a saúde e o que fazer

Essa redução provoca uma série de reações que acabam favorecendo o acúmulo de gordura, principalmente na barriga.

Com menos estrogênio, o corpo passa a redistribuir a gordura para áreas centrais, como o abdome, um processo que também está relacionado à resistência à insulina e à diminuição da massa muscular, ambos comuns após os 45 anos.

A redução do metabolismo nessa fase, combinada com a menor produção de estrogênio, cria um ambiente propício para o aumento de peso. Além disso, o estresse e a qualidade do sono, que muitas vezes pioram na menopausa, contribuem para o aumento do cortisol, hormônio que também favorece o armazenamento de gordura abdominal.

E embora a gente não precise ficar almejando ter uma "barriga chapada" na maturidade (afinal, amadurecer é também aprender a se livrar de padrões estéticos), essa gordura pode trazer riscos à saúde.

É a chamada gordura visceral, que acaba envolvendo os órgãos da barriga, considerada mais perigosa.

"Depósito de gordura central é responsável pelo aumento da incidência de diabetes, esteatose hepática (gordura no fígado), hipertensão arterial, entre outras doenças", alerta a endocrinologista Vânia Assaly. Por isso vale adotar algumas medidas para controlar esse aumento.