Tratamentos estéticos para o corpo na menopausa: o que você precisa saber

Outro ponto importante é que não existe o equipamento ideal, ou tratamento padrão para todas as mulheres (cuidado com o que vê nas redes sociais, por exemplo). Marina diz que os protocolos devem ser feitos a partir de uma avaliação individual de cada mulher.

Um exemplo? Alguns equipamentos para redução de gordura podem piorar a flacidez em mulheres maduras. E a gente não quer isso, né? Por isso é preciso avaliar a condição da pele e muitas vezes combinar mais de um tipo de tecnologia. Outra coisa fundamental: alinhar expectativas. Entender que esses tratamentos podem melhorar o corpo, dar um up, mas ninguém volta a ter 20 anos.

Outra questão é sobre a sua possibilidade de investimento. Segundo Marina. Há tratamentos que podem começar a partir de R$ 3.500, em média, para tratar uma região do corpo, como glúteos. Mas podem chegar a muito mais do que isso a depender das áreas de tratamento e técnicas adotadas. Conheça abaixo as tecnologias mais atuais e como elas funcionam.

1. Radiofrequência pura - equipamentos: Power 2 com LED

O que faz: A radiofrequência pura utiliza ondas eletromagnéticas para aquecer as camadas mais profundas da pele, promovendo o aumento da produção de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. O equipamento Power 2 com LED combina a radiofrequência com a luz LED, que ajuda na regeneração celular e melhora a circulação.

A luz LED potencializa o efeito da radiofrequência, ajudando a acalmar a pele, acelerar a cicatrização e aumentar a eficácia do tratamento.