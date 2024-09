Esqueça truques milagrosos: seu músculo é o verdadeiro guardião da saúde

O envelhecimento é um processo inevitável, mas a maneira como cuidamos do nosso corpo pode influenciar diretamente não apenas no quanto a gente vai viver, mas como vamos viver. Segundo a médica americana Gabrielle Lyon, o melhor que temos a fazer para alcançar essa qualidade de vida é cuidar especialmente de uma parte do corpo: os músculos.

Geriatra, especialista em ciência nutricional e em medicina centrada no músculo, autora do best-seller Forever Strong (Forte para Sempre), Lyon conta com quase um milhão de seguidores no Instagram e faz sucesso em podcasts sobre longevidade em que costuma afirmar que o músculo é o verdadeiro "órgão da longevidade".

Mas por que isso é tão importante, especialmente para as mulheres na menopausa e perimenopausa, ou após os 40 anos?