Ela está grávida aos 63 e prestes a dar à luz: 'Foi surpresa para todos'

O casal, que vive na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, está junto há sete anos e oficializou a união em maio do ano passado. Por causa da idade de Beatriz, eles precisaram recorrer ao procedimento de fertilização in vitro, técnica de reprodução assistida em que ocorre a fecundação de óvulos e espermatozoides em laboratório, para depois transferir os embriões para o útero da mulher.

Beatriz e Eder oficializaram a união em maio do ano passado Imagem: Arquivo pessoal

Como eu já tinha passado pela menopausa, o nosso processo foi por meio de ovodoação. Conseguimos os óvulos de uma doadora mais jovem, anônima, por meio de uma clínica de fertilização.

Beatriz Souza de Castro Barbara

Enquanto Eder é pai de primeira viagem, esta é a terceira gravidez de Beatriz, que já tem dois filhos adultos: Dayvis, de 42 anos, e Anita, de 40.

"Eu sempre tive o sonho de ser pai. Já conversava com a Beatriz sobre isso desde o começo do relacionamento. Aos poucos, ela foi cedendo", lembra Eder.

"Por eu ser mais velha, achava que seria tudo muito difícil. Parecia que as possibilidades de dar errado estavam maiores do que as chances de dar certo. Mas foi ao contrário, né? Tivemos sorte, porque foi mais fácil do que a gente imaginou", diz Beatriz.