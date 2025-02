Mitos e verdades sobre os cuidados com a pele negra no verão

4. Esfoliação em excesso causa manchas

Verdade. Esfoliar remove células mortas e melhora a textura da pele, mas em excesso pode causar manchas devido à estimulação da produção de melanina. No caso da pele negra, a esfoliação deve ser feita com delicadeza, no máximo uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo da recomendação do dermatologista.

5. Produtos para uniformizar o tom da pele podem ser usados no verão

Verdade. Manchas são comuns na pele negra, e o uso de produtos com ativos como vitamina C, ácido kójico, ácido fítico ou alfa-arbutin pode ajudar a uniformizar o tom e prevenir novas marcas. Mas atenção: vale usá-los sob orientação de um dermatologista, pois, geralmente, esses produtos devem ser aplicados à noite, combinados com o uso diário de protetor solar para evitar efeitos adversos. O especialista também vai alertar quanto ao uso de alguns ativos, como a hidroquinona, que costuma despigmentar demais a pele, podendo causar o escurecimento indesejável.

6. Tratamentos como peeling e laser não podem ser feitos no verão.

Em termos. Com os cuidados adequados, é possível realizar peelings superficiais e lasers suaves no verão. Esses procedimentos ajudam a combater manchas e melhorar a textura da pele, mas requerem proteção solar redobrada, com FPS 50 ou mais, e cuidados para evitar a exposição direta ao sol. Se for possível esperar o inverno ou o outono para apostar no tratamento, melhor.