Isabel Veloso diz como trata câncer e materna: 'Não sei quanto tempo terei'

Com os resultados da imunoterapia, ela chegou a realizar o transplante de medula autólogo (quando o próprio paciente é o doador) e, por um breve período, entrou em remissão. Mas a doença voltou.

"Tive a recidiva em 2024 e passei por outra imunoterapia, mais forte, e ela deu muitos efeitos colaterais. Desde então, sou uma paciente paliativa, que não responde a tratamentos e estamos em busca de algum que possa estabilizar meu quadro e me oferecer qualidade de vida. Não se fala em cura no meu caso", explica.

A influenciadora enfrenta o câncer desde adolescência e é considerada paciente paliativa Imagem: Arquivo Pessoal

A gravidez trouxe mais desafios, com o tumor no pulmão voltando a crescer. "O câncer tinha avançado para o meu pulmão, e ele nunca tinha atingido um órgão específico, além do meu tórax e a região do pescoço", afirma. Isabel conta que este cenário foi um complexo na gravidez, pois foi quando entendeu que não teria tanto tempo para começar um novo tratamento e que teria que antecipar o parto.