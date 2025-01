'Enquanto meu filho de um mês estava na UTI, meu marido levou um tiro'

'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa. No novo episódio, a convidada Aline Bertolozzi, mãe do Léo, de 10 anos, fala da montanha-russa que viveu desde o momento em que descobriu que o filho tinha uma condição rara até a noite em que o marido foi assaltado saindo do hospital.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Na décima sexta semana de gestação, ela descobriu que o filho sofria de CHAOS, uma má formação congênita rara que causa obstrução completa ou parcial das vias aéreas superiores, como a traqueia ou a laringe. O prognóstico não era bom e Aline ouviu dos médicos que o filho sequer nasceria com vida.

Quando estava na vigésima quinta semana de gestação, os médicos realizaram uma traqueostomia intrauterina para tentar salvar a vida do Léo. Uma semana depois, ela começou a sentir contrações e um parto prematuro foi realizado.