'Mudei de país com gêmeos doentes, alucinações por cansaço e pai na UTI'

Eu surtei. Como me mudar com gêmeos pequenos, uma empresa nascendo e meu pai na UTI? Fui descobrir. Marina Proença, 39, empreendedora e mãe

Despedida do pai

Sentindo a dor de ter deixado o pai, que ficou na UTI por nove meses, ela narra chorando as lembranças de quando foi embora. "Tinha certeza de que não iria mais ver meu pai. Uma hora antes de sair com a mudança, ficamos conversando e, quando saí, ele começou a gritar. Tive que ir andando até o elevador sem poder voltar, escutando ele dizer 'não quero que você vá embora'. Foi uma das piores sensações da minha vida, porque ali eu abri mão de algo muito importante, que era minha família de origem, para cuidar dos meus filhos, que são a minha família agora junto com meu marido."

O avô materno de Kai e Leo morreu 49 dias depois da vigem da filha, mas ela deu um jeito de participar do velório online e fazer um ritual em família na varanda do apartamento em Singapura, via Google Meet. "Todo dia falo com minha mãe ou minhas irmãs. Definitivamente a parte mais difícil de tudo é não tê-las para tomar um café preto no meio da tarde. Perdi as pequenas coisas do dia a dia, mas ganho uma vivência internacional com enormes benefícios para os meninos desde pequenos", pondera.

País novo, engasgos e alucinações por cansaço

Ser mãe de gêmeos já é um desafio, imagine quando os dois enfrentam problemas de saúde e você muda de país. Mas antes de deixar o solo brasileiro, é importante contar que Marina já enfrentou sustos. Logo nos primeiros 30 dias de vida, Kai e Leo começaram a engasgar, mas não eram engasgos comuns, ambos chegaram a parar de respirar na mesma noite.