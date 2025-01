'Torcer a calcinha' e mais: 8 técnicas para virar especialista no sexo oral

4. Prolongue a experiência

Sempre que sentir que ele está perto de gozar, você pode deixar de chupar e passar a beijar alguma outra parte do corpo. Mas é preciso manter as mãos no pênis para não cortar o clima. Ao perceber que ele se recuperou, volte para o oral. Mas procure não retardar o orgasmo do moço mais de quatro vezes — a partir daí, a experiência pode ser dolorosa para ele.

Quando chegar a hora de gozar, aperte um pouco o pênis, para intensificar o orgasmo.

5. Molhe e seque

Não economize na saliva: muitos homens fantasiam com o pênis completamente encharcado. Você também pode umedecer as mãos com lubrificante comestível. O segredo é descer com a boca aberta, molhando todo o pênis. Em seguida, subir sugando todo o líquido.

6. Testículos, não se esqueça deles

Embora esquecidos por muitos durante o sexo oral, eles são uma fonte de prazer e tanto. A dica é abocanhá-los, com cuidado, enquanto as mãos estão no pênis. Como os testículos ficam um pouco mais rígidos com o pênis ereto, é possível chupá-los suavemente, ou apenas rodar a língua em volta deles.