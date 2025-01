Não precisar ter medo do tamanho: 6 modelos para escolher seu 1º vibrador

Ponto G (ou "golfinho")

Vibrador "Ponto G" Imagem: Reprodução

Bastante simples de manusear, ele funciona a pilha e seu formato lembra o de um golfinho, por isso consegue estimular as partes mais sensíveis do canal vaginal — mas também pode ser usado diretamente no clitóris.

Alvis

Essa indicação é específica para quem não quer escolher: já sabe que gosta de penetração e estimulação no clitóris ao mesmo tempo. O modelo, que funciona a pilha, já foi testado e aprovado pela redação de Universa. Ele tem 30 tipos de vibração, que alternam entre estimular o canal vaginal e o clitóris.

August

Vibrador August Pretty Love Imagem: Reprodução

Apesar de ser comercializado como um vibrador de casal, é um dos melhores modelos para quem está começando a se estimular. Uma parte penetra na vagina e a outra estimula o clitóris, tudo isso sem precisar segurar, só controlando a intensidade via botão. Além disso, ele é silencioso, recarregável, à prova d'água e funciona via Bluetooth a até 36 metros de distância.