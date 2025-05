Ponto fraco dos signos: descubra como convencer cada nativo do zodíaco

Para conseguir qualquer coisa de Sagitário, o melhor é se afastar um pouco dele, até que sinta a falta. Não significa ignorá-lo com maldade, tá? Apenas um afastamento para que o sagitariano dê mais atenção. Para ter a companhia de volta, é normal o nativo fazer algo para chamar a atenção, o que pode significar um "sim" para qualquer coisa.

O capricorniano se leva muito a sério, praticamente em tempo integral. Gosta muito de estar no controle da própria vida. Por outro lado, Capricórnio ama ajudar as pessoas. Para conseguir o que quiser dele, basta pedir ajuda. Se for com carinho, o "sim" é certo.

Quem nasce no mês Aquário pode ser muito frio em boa parte do tempo. Só que isso não significa que o nativo não tenha sentimentos. Uma característica forte do signo é que odeia que digam que ele não pode fazer algo. Então, a psicologia reversa é a chave para conseguir dele o que se quer: diga que não pode fazer algo e o aquariano certamente a fará.