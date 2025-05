Tempo de mergulho profundo nas emoções; veja a previsão para o seu signo

A terceira semana de maio nos convida a um mergulho profundo em nossas emoções e estruturas internas. Iniciamos esta fase sob a influência intensa da Lua cheia em Escorpião, um signo que nos desafia a encarar o que há de oculto dentro de nós.

Este é um momento de revelações, em que a verdade emerge enquanto alguns ciclos se abrem e, outros, se fecham. Questões que estavam adormecidas ou reprimidas podem transbordar e aquilo que evitamos enfrentar deve se tornar inadiável.

Escorpião nos ensina sobre o poder da transformação. No entanto, esse processo nem sempre é cômodo. Há desconforto, há resistência e, principalmente, há um embate entre a segurança do que é conhecido e a necessidade de romper com o que se tornou obsoleto.

Equilíbrio em primeiro lugar

Diante de toda essa intensidade, Touro, signo oposto a Escorpião, nos oferece um contraponto essencial ao nos lembrar da importância de preservar o que é sólido e de valorizar nossos recursos. Permanecer na inércia pode ser tentador, sobretudo quando o medo do desconhecido nos paralisa. No entanto, esta é uma semana que nos convida a sair da estagnação e buscar o equilíbrio.

No dia 12, Mercúrio e Plutão entram em conflito, acentuando pensamentos repetitivos e trazendo à tona questões do passado. Nossa mente pode ficar tomada por obsessões e medos, fazendo com que qualquer decisão pareça um dilema entre o tudo e o nada. O segredo aqui será a moderação. Em vez de ceder à pressão interna, podemos canalizar essa energia para atividades que exijam concentração e profundidade, como estudos e pesquisas.