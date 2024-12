Um relacionamento saudável precisa de sexo constante? Elas dizem que não

Meu namorado nunca me pressionou, até porque já teríamos terminado. A sensação é péssima, parece que, às vezes, você é algum tipo de aberração ou que tem algo errado em você se não transar certinho toda semana.

A gente é muito bombardeado por esse tipo de conteúdo e parece que a vida sexual de todos anda sempre as mil maravilhas. Nos filmes o casal sempre tem aquela disposição e química que, na vida real, não existe. Muitas vezes o cansaço é tanto que vocês só querem colocar o pijama e passar o final de semana dormindo e vendo série.

A pornografia atrapalha as relações sexuais, já li várias coisas sobre isso. Vi muitos relatos de pessoas que se viciaram naquela irrealidade. Depois, a vida real deixou de ser interessante e isso acabou trazendo problemas pro casal, principalmente em relação a autoestima da outra pessoa." Gabriela, 22 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo

A pressão que vem dos dois lados

"Não estou namorando no momento e também nunca namorei. Acho que isso é por conta de como fui criada e de como vivi até hoje. Nasci no Maranhão. Aos três anos, devido ao trabalho do meu pai, nos mudamos para o Paraná. Hoje, moro no Rio Grande do Sul devido a faculdade. Sempre tive mudanças na minha vida, nunca fiquei mais de três anos na mesma escola. Resumindo, relações sólidas eu estou construindo agora, na faculdade. Antes disso minhas relações de amizade foram bem passageiras. Hoje até mantenho contato por meio das redes sociais, mas nada muito profundo.

Sou ex testemunha de Jeová. O foco na minha vida sempre foi ao contrário do que o da maioria, a pressão era para não ter relações sexuais antes de casar. Hoje, tendo o meu ponto de vista, do lado de fora dessa organização, sinto que fui muito pressionada a pensar dessa forma. Como cresci nessa ideia, era difícil pensar em uma outra opção.