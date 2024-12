Preliminares, masturbação e mais: 8 motivos para usar lubrificante íntimo

O ideal é ter sempre à mão um produto com composição à base d'água, que dificilmente causa alergias e não interage com o látex, o que poderia comprometer a segurança do preservativo.

Não há interferência no pH da vagina.

2. Para facilitar o sexo anal

Para tornar a prática mais confortável, o lubrificante à base de silicone também é opção indicada.

A substância não interage com o material do preservativo, garantindo a segurança.

E, por ser mais denso, dura e escorrega com maior facilidade. Preliminares na área, como carícias com os dedos, podem ajudar a relaxar.