Andressa Urach relata prejuízos empresariais: 'Foi por água abaixo'

Andressa Urach fez um longo desabafo sobre a fase difícil que vem enfrentando em sua vida pessoal e profissional.

O que aconteceu

A influenciadora disse sofrer de transtorno de personalidade. "Todo mundo sabe que eu tenho um diagnóstico de borderline. E pra gente é muito difícil lidar com as nossas emoções", comentou. Andressa revelou que estava em um momento estável de sua saúde mental, chegou a suspender o uso de medicamentos, mas enfrentou uma sucessão de eventos negativos que a abalaram profundamente.

Urach relatou problemas com sócios e investimentos malsucedidos. Ela afirmou ter perdido parte do patrimônio que havia reconstruído nos últimos anos. "Todas as empresas as quais eu trabalhei, que nem uma louca, que sacrifiquei meu caráter, meu eu, foi por água abaixo". Andressa ainda comentou ter confiado em pessoas erradas. "Quando você confia em pessoas e tudo desmorona, a dor é imensa", lamentou.