Nove suplementos que ajudam a proteger sua pele dos efeitos nocivos do sol

O uso da astaxantina tende a fazer com que a pele fique mais uniforme, hidratada, firme e elástica. Os alimentos com astaxantina também podem contribuir para isso, como o salmão, o camarão, as microalgas (como Haematococcus pluvialis) e a levedura Phaffia rhodozyma.

É importante buscar orientação de um profissional de saúde antes de tomar qualquer suplemento Imagem: iStock

3. Colágeno

É uma das proteínas mais importantes do organismo, sendo os colágenos dos tipos 1 e 3 os mais sintetizados na pele, responsáveis por garantir elasticidade e firmeza, qualidades que podem ser perdidas com a exposição excessiva ao sol.

Ainda que o colágeno possa ser encontrado em alimentos fonte de proteína animal, o organismo não consegue absorvê-lo em grande quantidade dessa forma. Essa descoberta fez com que o colágeno hidrolisado fosse criado, o qual é absorvido com mais eficácia, ajudando no combate do envelhecimento cutâneo.

4. Vitamina C

A vitamina C estimula a produção do colágeno, contribuindo para que a pele tenha mais firmeza e elasticidade. Isso faz com que se torne mais resistente aos efeitos nocivos do sol, como o envelhecimento precoce.