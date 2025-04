Casca de banana e clara de ovo contra rugas: modas das redes adiantam?

Não é necessário navegar muito pelo TikTok para encontrar diversas receitas milagrosas contra rugas e linhas de expressão. Solucioná-las tão facilmente com misturas caseiras seria ótimo, mas não é isso o que acontece. Arriscar-se em atividades sem comprovação científica pode fazer mal para a pele.

"A ruga é uma 'quebra' na musculatura e na pele devido aos movimentos repetitivos do rosto, que causa marcas. E, claro, também é uma consequência da flacidez e da falta de colágeno", explica a dermatologista Betina Stefanello, chefe de cosmiatria do Instituto de Dermatologia Professor Rubem David Azulay, da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Por isso, elas não podem ser eliminadas com misturas milagrosas.