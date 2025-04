'Meu ex era diplomata, me espancou e recomecei vendendo picolé na praia'

Chamo esse tempo de exílio porque foi um afastamento necessário do mundo que me adoecia —e também de tudo que eu fingia ser. Viver aqui me obrigou a encarar a solidão, os traumas, o silêncio. Mas foi também onde eu comecei a limpar as feridas com sol, sal e coragem. Se era para estar no fundo do poço, que fosse perto do mar, com o pé na areia e alguma alegria possível no fim do dia. Joyce Paiva

Hoje eu entendo: empreender aqui não foi só uma mudança de rumo. Foi um ato de sobrevivência, um gesto de amor por mim mesma. Ainda carrego dores, marcas, mas também levo comigo a certeza de que fiz o que precisava ser feito. Escolhi viver. Escolhi me escutar. Escolhi a liberdade, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo que parecia "garantido". E nunca mais olhei pra trás.

Hoje, sou casada com um homem gentil, que me respeita. Tenho um filho maravilhoso. E mesmo que a lembrança daquele dente quebrado ainda exista, ela já não dói como antes. Porque agora ela também carrega a história de uma mulher que sobreviveu —e que escolheu ser feliz."

Defesa negou acusações

Renato ocupava o cargo de primeiro-secretário do Ministério das Relações Exteriores quando foi demitido, em 2018. Na época do processo, a defesa negou as acusações e disse que não havia provas suficientes para a condenação. A reportagem tentou entrar em contato novamente com a defesa de Renato, mas não obteve retorno —o espaço segue aberto.

Como procurar ajuda

Mulheres que passaram ou estejam passando por situação de violência, seja física, psicológica ou sexual, podem ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia.