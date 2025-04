Glória abriu caminhos onde não havia estrada: 'Ela me dizia que é possível'

Ela não foi só a maior repórter do país. Ela foi, e ainda é, a imaginação viva de futuro para meninas negras que não sabiam onde era o centro do mundo, mas sabiam que queriam estar nele. A imaginação de muitas meninas e meninas negros e não negros que tiveram ela como inspiração no momento de escolher uma profissão ou de decidir desbravar o mundo com a mala cheia de coragem.

Décadas depois, essa lembrança virou movimento. Eu e a jornalista Letícia Vidica nos unimos para formar um grupo de jornalistas negras inspiradas na bravura de Glória. Foi assim que nasceu o Herdeiras de Glória Maria, um coletivo de comunicadoras, que se encontram pra dividir angústias, alegrias e sonhos. E uma certeza: o legado de Gloria é nosso. E ele continua.

Foi dentro desse grupo que surgiu a ideia do documentário que agora se torna realidade. A jornalista Daniela França me mandou um áudio no domingo me contando que estava determinada a propor uma série documental para eternizar a história da maior jornalista da TV brasileira com o respeito ea grandeza que ela merece.

A série Glória, com estreia marcada para o dia 27 de abril, logo após o Fantástico, vai mostrar o que o Brasil viveu com ela, e também o que ainda não viu. Quatro episódios com imagens inéditas, arquivos pessoais, bastidores emocionantes, e um encontro entre 18 comunicadoras negras que reconhecem: Glória abriu a porta e deixou escancarada.

Ela é mais que pioneira. É ancestral do futuro. Eu me guio muito por uma frase da escritora Alice Walker em que ela diz que: "a maneira mais comum de as pessoas desistirem do seu poder é acharem que não têm nenhum".

Gloria sabia que tinha. E fez questão de nos lembrar que nós também temos. Por isso é tão importante para nós nos apresentarmos como suas herdeiras, pois herdar, neste caso, nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre olhar pro mundo e saber que temos lugar. Sobre continuar o que já começou antes mesmo da gente nascer.