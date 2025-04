Universa Talks: 'Adolescência é doutorado da maternidade', diz Mari Kupfer

Testando limites

Mariana Kupfer e sua filha Victória Imagem: Instagram

Este ano, Victória completa 15 anos e até agora a adolescência tem sido como manda a regra: cheia de desafios, uma montanha-russa de sentimentos e novas sensações. Para Mariana, essa fase é mais um jeito de provar que na maternidade a mãe não tem controle de nada.

"A nossa relação passou por momentos muito difíceis, ela testou meus limites, e agora a gente está numa fase ótima. A maternidade sempre vai te desafiar. Quando você entende isso, e consegue ter uma troca com sua filha ou com seu filho, com escuta, paciência, se interessar pelos interesses dele e respeitar o tempo dele, acho que as coisas fluem", afirma.

Foi nesse passo que Mariana construiu uma relação de amizade e boas trocas com Victória. "Eu sou a melhor amiga da minha filha. Eu sempre quero que ela pense 'fiz merda, é para minha mãe que eu vou falar'. A gente tem uma simbiose muito forte", conta.

Quando o assunto é a relação da filha com a internet, Mariana diz que preferiu não estabelecer limite de tempo enquanto a filha tirar notas boas na escola e garantir um bom comportamento. Nas redes, principalmente no TikTok, Victória gosta de consumir conteúdos sobre maquiagem e beleza no geral. "Ela é boa aluna, faz esporte, é educada. Então resolvi escolher as minhas batalhas", afirma.