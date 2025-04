Descubra qual é a zona erógena de cada signo e aprenda a estimulá-la bem

Tido como o signo mais sensual do Zodíaco, Escorpião, como não podia deixar de ser, tem na região genital e anal o seu foco do tesão. Os escorpianos também amam um clima de mistério, então nada melhor do que vendá-los e usar um gel corporal do tipo hot ou ice para excitá-los durante as preliminares. Gostam de variar de posição para experimentar sensações diferentes no clitóris, na glande e/ou no períneo.

Os nativos de Sagitário gostam de beijos na boca ardentes e demorados e de estímulos nas costas, que podem ser na forma de massagem, apertões e até arranhões. Aventureiros e de espírito livres, os sagitarianos são um prato cheio para quem deseja testar coisas novas na cama, pois topam tudo e querem tirar o máximo de proveito possível do sexo.

Ligadíssimos no trabalho e nos passos que devem galgar para subir na carreira, os nativos de Capricórnio parecem querer levar o mundo nas costas. Ombros, pescoço e nuca, portanto, são suas zonas de tesão. Carinhos e massagens, de preferência com produtos que esquentam, vão fazê-los relaxar e se entregar a valer na transa. Quanto maior a cumplicidade, mais curtem uma pegada forte e uma pitada de submissão nas mãos do par.