'Meu arrependimento é ter ido pra política', relembra Tati Quebra Barraco

Só eu sei o que eu vivi [como candidata à deputada federal]. A gente não pode confundir as estações, a gente é MC, a gente não pode fugir da jornada porque você ganhou um sucesso e está na mídia, não é por aí. (...) Se eu tenho um arrependimento na vida, é ter vindo na política. Tati Quebra Barraco

Tati disse que nunca teve receio de mostrar seu posicionamento político — nas últimas eleições, por exemplo, ela declarou apoio ao atual presidente Lula.

"Tenho que votar, eu sou ser humano, e sempre levantei a bandeira do meu político, só que hoje cada um com seu cada um, eu não me envolvo mais, mas no começo, sim", diz ela, acrescentando que perdeu 10 mil seguidores no Instagram depois de declarar voto no PT.

Tati Quebra Barraco elogia Anitta por usar sua música: 'Funk é luta'

Lançada em outubro, a música "São Paulo", uma parceira entre Anitta e The Weeknd, possui um trecho que foi criado há quase 30 anos por Tati. No videocast, a cantora elogiou Anitta e disse que a inclusão é um reconhecimento de sua carreira, além de uma vitória para o funk.