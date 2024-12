Maria Bopp diz que Boca Rosa elogiou vídeos da blogueirinha do fim do mundo

Durante a pandemia de covid-19, a atriz Maria Bopp, 33, encarnou a "Blogueirinha do Fim do Mundo", misturando tutorial de maquiagem com críticas à gestão do governo Bolsonaro. Ela também fez provocações aos artistas que não se posicionavam politicamente e criticou a elite de esquerda.

Maria diz que várias influencers foram a inspiração para a sátira de alguns vídeos, enquanto outras elogiaram o trabalho da atriz e disseram ter gostado das reflexões. Bianca Andrade, conhecida como "Boca Rosa", se enquadra no segundo grupo, contou Maria, em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon, nesta terça-feira (3/12).

"Eu dei uma entrevista uma vez com a Boca Rosa, a Bianca Andrade, e aí ela falou que aprendia muito com meus vídeos. Ela nunca tinha escrito para mim antes, mas ela falou isso ao vivo, e eu fiquei super feliz", disse a atriz. "Falei para ela: 'que bom, não esperava que tivesse te tocado de alguma maneira'. Eu acho que essa consciência foi importante para as pessoas".