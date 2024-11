Juliette ignorou Kaique Cerveny por meses antes de dar chance: 'Sou durona'

A melhor parte de ser cantora, diz ela, é sentir o envolvimento do público. "Me surpreendi com estar em cima do palco e ver gente cantando, vibrando, pulando, porque é uma energia física. Você sente uma pressãozinha, é físico mesmo", disse ela.

Antes de chegar ao palco, porém, a experiência é mais desafiadora do que parece. "É uma confusão, eu fico estressada, é muita coisa, luz, burocracia, e não dá certo uma coisa, é muito estressante e acaba tirando um pouco a beleza por si só".

Juliette também criticou o preconceito que sentiu em alguns espaços na música:

E tem uma certa resistência gratuita em alguns lugares da música, como se esse lugar não fosse pra mim. Eu me assustei um pouco no início, mas depois entendi que é um reflexo dessa sociedade que sempre fez isso comigo, por que vai ser diferente na música? Juliette

