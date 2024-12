Tati Quebra Barraco elogia Anitta por usar sua música: 'Funk é luta'

No videocast, a funkeira também revelou seu maior arrependimento: ter misturado a fama com política, aceitando concorrer ao cargo de deputada federal pelo Partido Trabalhador Cristão (PTC), em 2010.

A cantora não conseguiu se eleger, mas diz que a experiência na campanha foi determinante para que nunca mais quisesse se envolver com cargos políticos. Para ela, o objetivo dos partidos ao recrutar MC's de funk é puramente atrair votos: "MC's, fica a dica: é só pra pegar voto pra legenda deles, não vão colocar a gente lá pra falar".

Só eu sei o que eu vivi [como candidata à deputada federal]. A gente não pode confundir as estações, a gente é MC, a gente não pode fugir da jornada porque você ganhou um sucesso e está na mídia, não é por aí. (...) Se eu tenho um arrependimento na vida, é ter vindo na política. Tati Quebra Barraco

Tati disse que nunca teve receio de mostrar seu posicionamento político — nas últimas eleições, por exemplo, ela declarou apoio ao atual presidente Lula.

"Tenho que votar, eu sou ser humano, e sempre levantei a bandeira do meu político, só que hoje cada um com seu cada um, eu não me envolvo mais, mas no começo, sim", diz ela, acrescentando que perdeu 10 mil seguidores no Instagram depois de declarar voto no PT.

'Acessíveis' no UOL

Toda terça, MariMoon e Titi Müller recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao apocalipse climático, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamento e cultura pop.