Na masturbação ou no sexo: entenda por que podólatras gostam de pés

Há muitos perfis de Instagram em que os pés são os protagonistas das imagens. Eles chegam a pagar por pacotes de imagens de pés de desconhecidas, assim como sapatilhas e meias usadas.

O que é atraente para podólatras?

Renan diz que não consegue se relacionar com mulheres que têm pés feios. "Tive uma ex-namorada que evitava até a tirar a meia dela", fala. O analista também conta que costuma dar nota para os membros das meninas que conhece. "Uma vez, espalharam isso na empresa em que eu trabalhava e as minhas colegas me mostravam os pés para eu avaliar", diz.

O que difere um podólatra de um submisso, que gosta de ser pisado, é a ligação com a estética. O pé considerado bonito, que tenha um cheiro que lhe agrade, é o que chama a atenção do podólatra. Ele gosta do odor, da sensação e da textura do pé durante a relação sexual.

Unhas pintadas em cores escuras, que evidenciem a limpeza, também são os favoritos pelos podólatras. Além disso, eles preferem os pés com mais curvas, mas todos os tipos têm seus fãs.

Um pé bonito fez Renan inclusive adiar o término com uma ex-companheira. "O pé da minha noiva era o mais bonito que eu já vi, tanto que noivei com ela. Teve um momento que o relacionamento nem estava mais indo tão bem, mas enrolei por seis meses antes de terminar com ela por causa dos pés."