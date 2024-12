Pode dar suco? E ovo? Nutricionista dá dicas sobre introdução alimentar

Franciele também achou importante dividir cinco dicas práticas para os pais que estão se aventurando na introdução alimentar dos filhos:

Não distraia o bebê para que ele coma. Usar recursos como telas e até brinquedos prejudica a percepção de saciedade; O bebê não precisa comer tudo se não quiser, é normal ele comer menos do que esperamos. Tenha paciência e ajuste as suas expectativas; Não deixe de oferecer nenhuma refeição por pensar que o bebê não comerá, o papel dos pais é promover o contato dele com a comida; Valorize o tocar, o esmagar e o provar o alimento, mesmo que seu (a) filho (a) ainda não coma de fato; Compartilhe refeições em família para que o bebê se sinta parte do grupo e tenha a quem imitar.

E se na hora da refeição o bebê começar a chorar, fazer careta, cospir a comida, lembre que a introdução alimentar é sobre aprendizado e leva tempo para o neném entender que a comida alimenta. Se ele chora com frequência durante a refeição, é sinal que algo preciso ser ajustado: os horários ou o próprio cadeirão para que ele se sinta mais confortável — além disso, ele pode estar com sono, com sede ou querendo mamar.

Seja paciente e gentil, nunca force o bebê a comer. Precisamos oferecer um mesmo alimento mais de 10 vezes e de diferentes formas (em pedaços, amassado, assado, refogado, cozinhado no vapor, quente, frio) antes de dizer que ele não gosta dele. Franciele Loss, que é criadora do @bebedenutri, perfil no Instagram que compartilha diariamente dicas de introdução alimentar

Segundo a nutricionista, muitos pais acreditam que a criança precisa comer muito ou raspar o prato para ficar saciada, mas a verdade é que não existe uma quantidade mínima que ela precisa ingerir.

Uma opção é começar com duas colheres de sopa no total dos cinco grupos alimentares e ir aumentando conforme aceitação do bebê. Os pais também podem oferecer alguns golinhos de água durante a refeição para ajudar nessa aceitação. Os principais sinais de saciedade são virar o rosto e fechar a boca. As refeições podem ser oferecidas a cada 2/3 horas.