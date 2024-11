Troca de memes e 'reality' de dates: pesquisa prevê relacionamentos de 2025

Alô, solteiras. O que vocês esperam do mundo dos dates no próximo ano? Uma pesquisa feita pelo site de relacionamento Bumble com mais de 40 mil pessoas (da geração Z e millennials) ao redor do mundo mapeou as tendências de relacionamento de 2025.

Spoiler: mulheres não vão mais tolerar qualquer coisa, já que 64% das entrevistadas disseram que estão deixando de fazer concessões desnecessárias só para se encaixar em um relacionamento.

De acordo com o levantamento, as seis principais tendências para quem busca um amor em 2025 são: