Desafios de tentante: 'Tive vergonha, não contava de fertilizações'

Por um bom tempo, Karine Asth escondia que tinha passado por Fertilização In Vitro (FIV). "Eu não contava para ninguém que meus filhos foram de tratamento, só as pessoas mais próximas sabiam. Quando está acontecendo, geralmente as pessoas não falam, têm vergonha, como aconteceu comigo. Hoje sei que é um processo que muita gente passa", conta.

Por ser uma experiência muito íntima, individual e com possibilidades de frustração, os receios e tensões acabam gerando silêncio das tentantes. Mas, depois de digerir sua história, Karine entendeu a importância de compartilhar sua vivência com outras mulheres no mesmo momento, além de querer tornar essa realidade mais compreensível para quem nem faz ideia do quão complexo é vivê-la.

Agora, ela não só fala sobre, como também escreve: é autora do livro "Dentro do nosso silêncio", vencedor do Prêmio Jabuti 2023, inspirado em sua trajetória de dois anos e meio de tentativas frustradas para engravidar. Por mais que o casal do romance não seja ela e o marido, Karine emprestou suas frustrações para a personagem principal.