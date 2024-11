Ele está perdido na transa? Veja como elas reagem para melhorar o sexo

Passei um bom tempo nessa situação até que resolvi falar. Um dia eu disse que gostava que ele me fizesse sexo oral e que queria que ele me pegasse de tal jeito. Ele, então, me pediu desculpas e começou a me agradar. Eu ainda tenho que orientá-lo na hora do sexo oral - ele é meio bruto e acha que não machuca. Aí eu digo: devagar que esse clitóris não é de ferro."

Cleide, 29, cuidadora de idosos

"Eu falo com jeito como ele deve mexer a língua"

"Conheci um rapaz em uma boate e marcamos de nos encontrar dias depois. Conversa vai e vem, fomos para o motel. Rolou beijos, carícias e pegação a mil. Então, ele disse para eu chupá-lo primeiro. Fiz direitinho, quando ele estava quase gozando eu parei e disse que era a minha vez. Ele fez cara de poucos amigos e começou a fazer por obrigação. Olhei para baixo e ele estava com cara de nojo. Perdi o rumo na hora. Vesti a roupa e disse que comigo tinha que ter preliminar bem-feita. Fui embora e nunca mais falei com ele.

Nesse dia passei a priorizar o meu prazer. Se o cara não está indo bem no oral, mas está disposto a me agradar, eu falo com jeito como ele deve mexer a língua. Fica mais prazeroso para mim e confortável para ele, porque logo chego no ponto. Quanto mais excitada eu estou, melhor a transa."

Neusa, 28, auxiliar de limpeza