Irmã gerou meu filho: 'não senti chutar barriga, mas verei chutar a bola'

Sem o útero desde a adolescência, a assistente de juiz Renata Pereira Sena se tornou mãe após realizar duas tentativas de fertilizações in vitro e usar a barriga solidária de uma de suas irmãs - o procedimento foi feito com os óvulos de Renata e o esperma do seu marido.

Segundo Renata, a gestação uniu ainda mais ela e a irmã que se encontravam com frequência por causa dos exames e das consultas durante o pré-natal. "Eu conversava [com o bebê], passava a mão na barriga dela. Meu marido ficava meio constrangido [...]. Foram nove meses de muita união e felicidade", revela à apresentadora Mariana Kupfer, no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Renata diz que, apesar de sua irmã gestar Henrique, ela sempre teve consciência de que o filho não era dela.