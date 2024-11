Masturbação anal: como mulheres e homens podem ter mais prazer no sexo

A região anal é repleta de terminações nervosas e de tabus. A área, se bem massageada, é um trunfo para tornar a relação sexual mais excitante, mas ainda há muito preconceito com a prática — especialmente para os homens.

Mesmo quem gosta de receber carícias na região do ânus ou gostaria de experimentar algo novo nem sempre tem coragem de pedir para as parceiras. Tudo por causa do estigma com essa parte do corpo, que não passa de uma bobagem.

Abaixo, listamos algumas dicas para quem quiser deixar de preconceito e se aventurar na masturbação anal. São dicas práticas para se familiarizar e, quem sabe, evoluir para a penetração.