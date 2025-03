Ménage moderno? Como fazer sexo a três sem sair da zona de conforto

"Como deixar o sexo mais interessante sem sair de casa": pesquisar. Não há uma resposta certa para essa pergunta. O tesão do casal pode aumentar de diversas maneiras: com brinquedos, com novas posições, mudança de ares, em uma viagem...

Mas e se a fantasia de ambos é incluir mais uma pessoa na cama? Para quem deseja experimentar essa sensação sem sair da zona de conforto, existem maneiras criativas de trazer uma terceira presença — mesmo que seja apenas na imaginação. Universa te conta algumas delas.

Na companhia de: sons que excitam

O som é um dos gatilhos mais poderosos do desejo. Uma história narrada em voz quente, gemidos ao fundo ou até um diálogo picante podem criar uma atmosfera altamente sensual. Experimente escutar um conto erótico ou um podcast sobre sexo antes ou durante a transa. De olhos fechados, a mente preenche os detalhes, deixando a experiência ainda mais intensa.