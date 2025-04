Masturbação preventiva: o que é e como ela te ajuda a escapar de date ruim

Na hora que gozei, recebi uma mensagem dele. Ali, eu me dei conta de que ainda queria sair com o crush — e não era só por tesão

Vi que ainda estava com tesão mesmo depois de ter chegado ao clímax e decidi sair com ele; já estava tranquila, aliviada e fui com calma ao encontro. Me dei conta de que realmente queria encontrá-lo. Acabamos nos vendo mais vezes e tivemos novos dates. Eu gosto da companhia dele, não é só 'fogo no rabo', apesar do maior interesse ser físico.

No meu caso, a masturbação preventiva não 'preveniu' nada, mas me fez ter certeza de que queria sair com ele não só por tesão, mas também por outros interesses".

Viviane, 44, é cuidadora de idosos e mora em Lisboa

"Me masturbo antes de usar o Tinder"

"Antes de acessar o Tinder, eu gosto de me masturbar. Isso faz com que o tesão não domine as minhas escolhas, afinal de contas o prazer faz com que fiquemos menos racionais. Às vezes até desisto de acessar o aplicativo depois de me tocar.