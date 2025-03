De Game of Thrones a banana: papos bizarros que mulheres já tiveram no sexo

O tamanho é bom?

"Em um dos piores dates da minha vida, estava refletindo sobre o quanto queria ir embora daquele encontro com aquele australiano. Já estava em cima dele, pensando sobre isso. O sexo estava acontecendo e, de repente, o cara começou a dizer entre os gemidos: 'So do you like my cock? Good size? Good shape? Good size? Good shape? Good size? [Você gosta do meu pênis? O tamanho é bom? O formato é bom?]'. Naquele momento, eu desisti. Parei, me vesti e fui embora.

Agora, toda vez que eu vou em algum date e as minhas amigas querem saber se foi bom, sempre me perguntam: E aí, como foi? Good size? Good shape?". Giovanna, 27 anos

"Você tá comendo banana?"

"Fui ao motel com um rapaz e tudo estava indo bem. De repente, comecei a ter uma crise de câimbra. Paramos, ele sentou na cama sem saber como reagir - e eu morrendo de dor. Esperei, mas nada da dor passar.

Então, pedi para ele chamar um Uber, mas nem colocar o pé no chão eu conseguia. E lá foi o moço interfonar para a recepção do motel, explicando a situação e tentando tranquilizar os funcionários. A dor estava tão forte que ele me ajudou a colocar a roupa e me levou no colo pelo corredor até chegarmos no carro.