Já ouviu falar em 'macrofilia'? Conheça o fetiche por gigantes

O universo dos fetiches sexuais é vasto e repleto de desejos inusitados, muitos dos quais permanecem pouco conhecidos. Entre eles, existe a excitação causada pela ideia de um parceiro com proporções gigantescas. Esse desejo, em geral mais comum entre homens, está frequentemente ligado à fantasia de submissão e ao fascínio pela diferença extrema de tamanho. O tesão pelo "gigantismo" no sexo tem nome: macrofilia.

Não é um fetiche descrito como muito comum, mas podemos pensar em vivências que se cruzam. Algumas linhas desse fetiche se cruzam com atos presentes no BDSM e no trampling, nome do fetiche de homens que querem ser pisados por mulheres.

Fetiche por gigantes é pouco conhecido

Uma pesquisa feita com 2.700 pessoas com exclusividade para Universa pelo Sexlog, site de relacionamento com conteúdos sexuais, revelou que 83% de seus usuários não sabem o que é macrofilia.