Unha longa atrapalha sexo entre mulheres? O que fazer além da masturbação

Tesoura

Para pessoas que têm vagina, a posição de "tesoura" é boa para ao gerar a fricção das partes íntimas e pode até levar ao orgasmo. São três dicas de ouro: ritmo, movimentação e, se necessário, lubrificação.

A prática pode ser feita deitada, sentada e com variações: uma das pessoas fica por cima, sentada, fazendo o movimento de vai e vem. Se a mão estiver "liberada", siga com o estímulo no clitóris também. É uma prática bastante prazerosa em que ambas se conectam.

Uso de produtos eróticos

Vibradores, cinta peniana, sugador de clitóris. A quantidade de produtos disponíveis também pode fazer com que a transa entre mulheres seja satisfatória sem a necessidade do uso das mãos. Geralmente, priorizamos a mão quando estamos no processo de conhecer nosso próprio corpo; mas, entre o casal, há a possibilidade da descoberta de outras práticas.

Explorar o prazer requer viver próprio desejo

As demandas que comprometem a busca pelo prazer entre lésbicas estão ligadas, por vezes, a questões de autoestima corporal. Isso interfere no próprio desejo sexual e gera um medo de se relacionar com a outra, porque a mulher se preocupa se está perto ou não do corpo dito padrão.