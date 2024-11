Quando o tesão louco vira vício em sexo? Diferenciar não é tão simples

Está com a libido alta ou sem vontade de fazer sexo? O apetite sexual costuma gerar dúvidas: enquanto algumas pessoas se queixam de que ele anda mais baixo do que o normal, outras se preocupam com o excesso.

Há, inclusive, quem cogite a possibilidade de estar sofrendo de um transtorno devido ao desejo elevado. Mas o que diferencia aqueles que gostam muito de transar dos que têm uma compulsão?

Seria mais fácil, mas a resposta não tem a ver com números. Não é possível diagnosticar alguém como compulsivo com base na quantidade de vezes que tem relações sexuais ou se masturba durante o dia, por exemplo.