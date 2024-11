Livia La Gatto conta descaso ao denunciar ameaças de coach: 'Volta depois'

Quando a atriz e humorista Livia La Gatto começou a receber ameaças do coach Thiago Schutz nas redes sociais, em 2023, uma das primeiras coisas que fez foi ir até uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ao chegar lá, porém, a recomendação que ouviu foi que ela deveria "voltar outro dia", recordou a humorista, em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon.

Fui em uma delegacia perto do Largo 13, que era mais perto da minha casa, e aí eles olharam e falaram 'mas foi seu marido, alguém da família, você está com hematoma?', eu falei 'ainda não'. Então me disseram: 'está muito cheio aqui, volta outro dia' Livia La Gatto, humorista

Livia tinha postado um vídeo debochando de conteúdos de homens que têm discurso de ódio contra mulheres. Na sátira, ela ironiza Schutz, apelidado de "Calvo da Campari" nas redes, mas sem citar o nome dele. Depois da publicação do conteúdo, passou a receber ameaças do influenciador.